شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يشارك في اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور احتفال اتحاد «الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية» باليوم العالمي للرياضة من أجل السلام، والذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء بمقر مركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وألقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، كلمة خلال الاحتفال، وجه فيها الشكر لكل الحضور، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، وجميع المشاركين، مُعربًا عن سعادته بهذا الجمع؛ للاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، والذي يحتفل به العالم أجمع تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب الكابتن الخطيب عن سعادته بحضور هذا الاحتفال في مصر، والذي يتواكب مع احتفال العالم بتاريخ مصر وحضارتها، موضحاً أن الدولة المصرية تسير في اتجاه الريادة في شتى المجالات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس النادي: «سعيد جدا كوني رياضيا يتحدث عن قيمة الرياضة في حياة الشعوب، واحتفاء الأمم المتحدة بها، يؤكد دور الرياضة والرياضيين».

وأضاف الخطيب في كلمته: «الرياضة ركيزة أساسية لأي مجتمع، وغرس لقيم طيبة في نفوس الشباب والشعوب، وهي وسيلة للسمو فوق التعصب وكل السلبيات، وطريق للتسامح وسبيل للتواضع والإصرار وأداة تبرز قيم إنسانية».

واستكمل الكابتن الخطيب: «الرياضة صناعة لا يُستهان بها؛ تساهم في اقتصاد الدول، وهذا شيء لا يمكن إغفاله، ونعمل جميعا في منظومة الرياضة المصرية على تعظيم هذا الدور».

وأضاف رئيس النادي: «دعوتي لكل أسرة الرياضة؛ هي السعي؛ للحفاظ على ميثاق الرياضة والروح الرياضية، وتفعيل شامل لدور الرياضة السامية في حياة الأمم والشعوب».

ووجه الكابتن الخطيب في كلمته التحية لأصحاب الهمم قائلا: «كامل تقديري لأبنائنا من ذوي الهمم، الذين يصرون على ممارسة الرياضة، وسط ظروف صعبة، ويقدمون للجميع رسالة مهمة حول أهمية الرياضة».

وتمنى رئيس الأهلي في ختام كلمته، التوفيق لمنظومة الرياضة المصرية في الاستمرار نحو تقديم رسالتها على النحو العالمي، وأن تستمر الرياضة في دورها لنشر السلام والوئام بين الشعوب.

وشهد الكابتن الخطيب، في ختام الاحتفال كلمة الدكتور أشرف صبحي، عن قيمة الرياضة ودورها الاقتصادي، وما تقدمه وزارة الرياضة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تطور وعمل في مختلف الجوانب.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تكريم الكابتن محمود الخطيب، كرمز للرياضيين في مصر، وذلك قبل تكريم عدد من الحضور من قيادات اتحاد «الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية».