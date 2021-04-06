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ريـال مدريد يعلن إصابة فاران بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة ليفربول

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريـال مدريد إصابة مدافعه الفرنسي رفائيل فاران بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول.

وأكد النادي الملكي أن المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي أجريت للفريق صباح اليوم أثبتت إيجابية عينة فاران.

وسيغيب فاران عن المباراة المرتقبة اليوم أمام الريدز في ، ومن المرجح غيابه أيضًا عن الكلاسيكو ضد ، السبت المقبل.

وبذلك لن تكون الخيارات الدفاعية كثيرة أمام زين الدين زيدان، حيث يغيب سيرخيو راموس قائد الفريق عن الأسبوع الحاسم للإصابة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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