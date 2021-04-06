شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يعلن إصابة فاران بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريـال مدريد إصابة مدافعه الفرنسي رفائيل فاران بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول.

وأكد النادي الملكي أن المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي أجريت للفريق صباح اليوم أثبتت إيجابية عينة فاران.

وسيغيب فاران عن المباراة المرتقبة اليوم أمام الريدز في دوري أبطال أوروبا، ومن المرجح غيابه أيضًا عن الكلاسيكو ضد برشلونة، السبت المقبل.

وبذلك لن تكون الخيارات الدفاعية كثيرة أمام زين الدين زيدان، حيث يغيب سيرخيو راموس قائد الفريق عن الأسبوع الحاسم للإصابة.