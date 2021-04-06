شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر لـ«ميدو»: أنت فى غيبوبة.. وليس لك تاريخ فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت أزمة خلال الساعات القليلة الماضية، بين الثنائي أحمد حسام ميدو، وفاروق جعفر، نجمي الزمالك السابقين، بسبب تصريحات الأول والتى هاجم فيها الأخيرعلى موقع التواصل الاجتماعي «كلوب هاوس»، قائلا إنه طلب من الأخير الوقوف بجانب نادي الزمالك، خاصة أنه في حال فوز الأهلي بجميع مبارياته وانتصار الزمالك بكل مبارياته، سيكون الفارق بين الفريقين 3 مرات.

وأضاف ميدو عبر «كلوب هاوس»، «طلبت من فاروق جعفر اللاعب التاريخي للنادي الوقوف بجانب نادي الزمالك ليرد قائلًا «مين اللى قال إن عايزين نقف جنب الزمالك، ومين قال إننا عايزين الزمالك يقف على رجله».

وتابع «مجاملة الحكام للأهلي كانت أكثر في العشرين السنة الماضية، أكثر من الزمالك».

وأشار ميدو إلى أن تلك الجلسة حضرها كلًا من الإعلامي سيف زاهر وحازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، موضحًا أن استقبال فاروق جعفر له لم يكن به ترحيبًا كبيرًا.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر تطبيق كلوب هاوس أن فاروق جعفر قام بلومه بسبب هجومه عليه بعد تصريحاته عقب مباراة الترجي، إلا أن المستشار الفني السابق لبيراميدز أصر على أنه لا يصح الهجوم على اللاعبين من القناة الرسمية للزمالك.

من جانبه، رد فاروق جعفر فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على حديث ميدو عبر تطبيق كلوب هاوس قائلًا: "أنت فى غيبوبة ولا تعلم ماذا تقوله، لم ألتقي بك منذ عام تقريبًا فلماذا تتقول هذا الكلام، لا أعلم ماذا يريد على الإطلاق؟ ".

وأضاف: "ميدو هرب من الزمالك وهو يبلغ 14 سنة ولا يهمه إلا مصلحته وهو لا يعرف مصلحة الزمالك، فهو بكل تأكيد يفكر فى نفسه فقط، وليس له تاريخ لكي يتحدث عن رموز القلعة البيضاء".

وتابع: "لا يوجد تلميذ يتحدث عن أستاذه بهذا الشكل، فهو بكل تأكيد يحتاج إلى أن يعلم كيف يتحدث عن رموز النادي، أشعر وكأنه ليس فى وعيه نهائيًا".\