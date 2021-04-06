شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة فى صفوف باريس سان جيرمان قبل مواجهة البافارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة بايرن ميونخ المقررة غدًا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات بوكيتينو استبعاد كل من: فلورينزي، بيرنات، فرانشي، إيكاردي، كورزاوا، إدوارد ميشوت، باريديس، تشافي سيمونز، ماركو فيراتي.

وجاءت قائمة سان جيرمان للمباراة، كالآتي:



باكر - داجبا - دي ماريا - ديالو - دراكسلر - إسماعيل غربي - جايا - هيريرا - كامارا - كين - كيرير - كيمبيمبي - لوتيليه - ماركينيوس - مبابي - نافاس - بيمبيلي - ريكو - سارابيا - كيني - نيمار - دانيلو - رافينيا.