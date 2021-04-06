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غيابات مؤثرة فى صفوف باريس سان جيرمان قبل مواجهة البافارى

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أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة فى صفوف باريس سان جيرمان قبل مواجهة البافارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة بايرن ميونخ المقررة غدًا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي .

وشهدت اختيارات بوكيتينو استبعاد كل من: فلورينزي، بيرنات، فرانشي، إيكاردي، كورزاوا، إدوارد ميشوت، باريديس، تشافي سيمونز، ماركو فيراتي.

وجاءت قائمة سان جيرمان للمباراة، كالآتي:


باكر - داجبا - دي ماريا - ديالو - دراكسلر - إسماعيل غربي - جايا - هيريرا - كامارا - كين - كيرير - كيمبيمبي - لوتيليه - ماركينيوس - مبابي - نافاس - بيمبيلي - ريكو - سارابيا - كيني - - دانيلو - رافينيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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