شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة فى صفوف باريس سان جيرمان قبل مواجهة البافارى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة بايرن ميونخ المقررة غدًا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت اختيارات بوكيتينو استبعاد كل من: فلورينزي، بيرنات، فرانشي، إيكاردي، كورزاوا، إدوارد ميشوت، باريديس، تشافي سيمونز، ماركو فيراتي.
وجاءت قائمة سان جيرمان للمباراة، كالآتي:
باكر - داجبا - دي ماريا - ديالو - دراكسلر - إسماعيل غربي - جايا - هيريرا - كامارا - كين - كيرير - كيمبيمبي - لوتيليه - ماركينيوس - مبابي - نافاس - بيمبيلي - ريكو - سارابيا - كيني - نيمار - دانيلو - رافينيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954