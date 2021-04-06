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وفاة المستشار القانوني للنادي الأهلي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات ،ببالغ الحزن والأسى؛ الأستاذ حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

يُذكر أن الأهلي حسم تأهله لربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى خلف سيمبا المتصدر، دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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