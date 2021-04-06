شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار القانوني للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية،ببالغ الحزن والأسى؛ الأستاذ حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

يُذكر أن الأهلي حسم تأهله لربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى خلف سيمبا المتصدر، دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.