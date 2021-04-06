شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول: ريال مديد تحد كبير لنا.. وسنقاتل بقوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديوجو جوتا مهاجم ليفربول أن فريقه بحاجة للظهور بأفضل شكل ممكن إذا أراد الفوز على ريال مدريد أو الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وقال جوتا في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: «نحن نمر بفترة جيدة، ودخلنا التوقف الدولي بعد مباراتين لم تهتز فيهما شباكنا وحققنا فيهما انتصارين مهمين، ثم عدنا لتحقيق فوز جديد بأداء أفضل بكثير من الذي قدمناه في المباريات الماضية».

وأضاف جوتا: «نريد أن نبني على هذا الأداء. ينتظرنا تحد كبير أمام ريال مدريد وعلينا أن نكون مستعدين كما ينبغي، وسيكون علينا أن نبذل جهدًا كبيرا حتى نتمكن من الفوز على ريال مدريد. الطريقة التي يلعبون بها ستفرض علينا الركض كثيرًا والقتال بقوة».

وتابع جوتا: «ريال مدريد هو صاحب أكبر عدد من الألقاب في هذه البطولة، ومعتاد على اللعب في الأدوار الإقصائية، لذا سنحتاج لتقديم أفضل أداء لنا إذا أردنا أن نخرج من المباراة بنتيجة إيجابية».