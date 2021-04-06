شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع الريال ضد ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراتان في دوري أبطال أوروبا بربع نهائي البطولة، الأولى بين ليفربول والذي يضم النجم المصري محمد صلاح، وريال مدريد.

أما المباراة الثانية فستكون بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند.

وتنشر «المصري اليوم» مواعيد المباريات القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

9:00- مانشستر سيتي و بوروسيا دورتموند - القنوات الناقلة ( beIN Sports 2 HD Premium - beIN Sports HD 2 English).

9:00- ريال مدريد و ليفربول - القنوات الناقلة (beIN 4K HDR - beIN Sports 1 HD Premium).

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد وليفربول المباراة بتشكيل متوقع سيكون كالتالى:-

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي- ناتشو- فاران- فاسكيز.

الوسط: كاسيميرو- مودريتش- كروس.

الهجوم: فينيسيوس- بنزيما- أسينسيو.

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد- كاباك- فيليبس- روبرتسون.

الوسط: تياجو- فينالدوم- فابينيو.

الهجوم: صلاح- جوتا- ماني.

أما التشكيل المتوقع للمواجهة الأخرى فسيكون

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر - دياز - ستونز - كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم: فودين - سترلينج – سيلفا

تشكيل درتموند

حراسة المرمى: هيتز

خط الدفاع: كان - أكانجي - هوميلز - جيريرو

خط الوسط: ديلاني - بيلينجهام - داوود

خط الهجوم: هازارد - رويس - هالاند