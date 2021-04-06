شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لمنتخب الشباب للسلاح بعد تحقيق الميدالية الذهبية: أنتم نموذج مشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للمنتخب الوطني للشباب لسلاح السيف، بعد حصولهم على الميدالية الذهبية للفرق ضمن منافسات بطولة العالم للسلاح المقامة بالقاهرة في الفترة من 3 حتى 11 إبريل الجاري.

وأثني وزير الرياضة على الأداء الرجولي للاعبين والفوز بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مصر ببطولات العالم للشباب والناشئين، معربا عن سعادته بالإنجاز الرائع الذي تحقق في ظل الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعالم أجمع في ظل وباء كورونا، ولكن المنتخب المصري واللاعبين المصريين كانوا على قدر المسئولية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن تغلب المنتخب الوطني على الولايات المتحدة الأمريكية المصنف الأول عالميا في نصف النهائي بنتيجة 45-31 يعد إنجازاً تاريخياً يسطر في حروف من نور في اللعبة، ليستكمل اللاعبين مسيرتهم الرائعة ويتوجوا بالميدالية الذهبية بعد الفوز علي المنتخب الروسي في النهائي بنتيجة 45-38.

وطالب صبحي جميع اللاعبين ببذل كل الجهد في المنافسات القادمة للبطولة وجعل زملائهم مثالا وقدوة لهم في التفاني، وإنهم لايقلون عنهم في إخلاصهم وحبهم للبلد، والعمل على التمثيل اللائق بأسم ومكانة مصر الدولية.

وتقدم وزير الرياضة بالتهنئة لعبد المنعم الحسيني رئيس الإتحاد المصري للسلاح والجهاز الفني واللاعبين على التنظيم الجيد للبطولة والإعداد لها، مضيفاً أن الدولة المصرية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة تقف مساندة خلف جميع الاتحادات للنهوض بالرياضة المصرية.

ومثل المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل.

وكان منتخب مصر قد تأهل لنهائي الفرق في سلاح السيف للناشئين بعد الفوز على منتخب هونج كونج في دور ال16 بنتيجة 45-32، ليواجه منتخب بولندا في ربع النهائي ويتغلب عليه بنتيجة 45-37، ليتغلب علي الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 45-31 في نصف النهائي ليواجه المنتخب الروسي في النهائي.