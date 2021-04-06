شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن قائمة الفريق للقاء انبي في أول مباراة علي ملعبه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق أسوان ، قائمة فريقه لمباراة نادى إنبى اليوم الثلاثاء ، في اول مباراة يخوضها اسوان علي ملعبه باستاد أسوان فى إطار مباريات الجولة 18 من عمر بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم ، بعد خوض اسوان لمبارياته السابقة منذ بداية الموسم بالقاهرة، ويحتل أسوان المركز 12 فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعهم من 4 مباريات فوز ، و5 تعادل .

وضمت القائمة طلعت الجبلاوي، أحمد سالم صافي ، محمد جابر ، محمود شبانة ، فادي طلعت ، عبدالعزيز موسي ، أحمد عبدالظاهر ، عمرو الحلواني ، اشرف مجدي ، أحمد الالفي ، سيد فريد ، خالد وليد ، محمد العشري ، هيثم الفيل ، محمد جمال تريكة، أحمد خالد، محمد أسامة ، إيمانويل ايجيبتور ، أحمد صغيري ، سولمون منساة ، أحمد دحروج ، عمر رضوان ، عمرو ناصر ، عمرو رضا ، أحمد بلية ، عمر الداحي .