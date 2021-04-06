شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن تجديد التعاقد مع «نجمه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، عن تجديد التعاقد مع السيد سالم، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.



وقال محمد مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"نجحنا في تجديد التعاقد مع السيد سالم، وذلك بعد الجلسة التي جمعتنا مع اللاعب في حضور حسام حسن، المدير الفني للفريق".

وأضاف :"تم تجديد التعاقد مع السيد سالم، قبل مباراة المقاولون العرب وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة"، مؤكدًا :"اللاعب يقدم مستوى مميز للغاية هذا الموسم، وأتمنى أن يكون له دور مع المنتخب في الفترة المقبلة"

يذكر أن الاتحاد السكندري نجح في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.