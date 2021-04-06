شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفزا» تجدد رعايتها لبطولات بولو الحبتور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مارتن بيدرسون رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية «إيفزا» عن تجديد رعاية «إيفزا» لبطولات الحبتور للموسم المقبل 2021-2022 ورعاية فريق مهرة، مشيراً إلى أن فريق «إيفزا مهرة» يشهد مرحلة البناء والتجديد الشامل الآن، وسيكون «مهرة» رقماً صعباً في الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد محترفين وسيتم دعم الفريق بكل شيء يدفعه للمنافسة بقوة في جميع البطولات وخاصة كأس صاحب السموّ رئيس الدولة وكأس دبي الذهبية.

كذلك أكد مارتن بيدرسون عزم «إيفزا» تنظيم بطولة للاعبين واللاعبات المواطنين من منطلق واجب مجتمعي تحتمه التقاليد العريقة لشركته، وستكون هناك حوافز تشجيعية للجميع، وقال: «سنفكر في المستقبل بشكل منفتح ونتطلع لإقامة بطولات على صعيد منطقة الخليج».

وقال مارتن إنه تم الاتفاق مع راشد ومحمد الحبتور على أن تتحول بطولات العام المقبل إلى مهرجانات شاملة، ولن تكون مقتصرة على مباريات البولو فقط بل على عروض فنية «غنائية وموسيقية» وعروض تراثية وعروض أزياء لتستقطب شرائح المجتمع.

وأضاف: «تعد البنية التحتية التي تشهدها ملاعب البولو بدولة الإمارات مفخرة تضاهي الأكبر عالمياً، وشكلت دافعاً لأبرز نجوم اللعبة عالمياً للوجود على أرض الإمارات، والمشاركة في معظم الأنشطة والبطولات التي تقام على أرض دولة الإمارات، وأتوجه بالشكر للجميع على تعاونهم الجاد في إنجاح الموسم، وأخص بالشكر عائلة الحبتور بقيادة رجل الأعمال خلف الحبتور ونجليه راشد ومحمد».

وعن تجربة العام الأول من الرعاية، قال: «راضٍ تماماً وسعيد بهذه التجربة وعلى قناعة كبيرة بالمردود، حيث استقدم الحدث نحو 2000 شخص في 5 شهور، وهوعدد كبير في ظل ظروف الجائحة».

وأضاف مارتن: «إن الأجواء الإيجابية التي خلقتها بطولات البولو لمحبي وعشاق اللعبة رغم الجائحة تدفعنا الى بذل جهود أكبر والاستعداد القوي للموسم الجديد من الآن».