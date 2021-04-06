شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات ريد بُل كار بارك درِفت العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح الإماراتي محمد المنصوري، في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات ريد بُل كار بارك درِفت العالمية للعام 2021، المقررة في القاهرة في وقت لاحق من هذا العام، بعد خروجه منتصراً من تصفيات الإمارات التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في سوق المرفأ في دبي.

ونجح سائق الدرِفت البالغ من العمر 30 عاماً في حجز موقع لخوض منافسات النهائي الكبير للبطولة بعد فوزه في تصفيات الإمارات التي أقيمت 2 إبريل في «سوق المرفأ» في «جزر ديرة» بدبي.

وفي سيارته نيسان سيلفيا، تفوّق المنصوري على 35 من منافسيه الآخرين ليبلغ النهائيات، ويتطلع السائق الإماراتي الآن إلى منافسة الأبطال المحليين الآخرين الفائزين في تصفيات بلدانهم من مختلف أنحاء العالم في النهائيات العالمية لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت 2021، والتي ستحتضنها العاصمة المصرية القاهرة في وقت لاحق من هذا العام.

ولم يكن اللبناني أمير محمد شهاب (24 عاماً) بعيداً من الفوز، وهو احتل المركز الثاني خلف المنصوري. أما المركز الثالث فكان من نصيب بطل التصفيات الإماراتية في العام 2019، السائق المصري أحمد سمير العدل (34 عاماً).

وسينضم إلى المنصوري في القاهرة، بطل تصفيات الإمارات العربية المتحدة العام الماضي الأردني محمد شاكر. وكان شاكر تأهل إلى البطولة العالمية خلال تصفيات ريد بُل كار بارك درِفت 2020 التي أقيمت في «دبي فستيفال سيتي» في نوفمبر الماضي.

لجنة التحكيم 2021



أربعة أسماء كبرى من عالم رياضة المحركات عادوا لتولي المهام التحكيمية هذا العام، هم ملك الدرِفت الأردني أحمد دحام، وبطل الموتوكروس الإماراتي محمد البلوشي، إضافة إلى اللبناني يوسف باسيل واليمني وضاح عبدالله علي.

كذلك عاد أسطورة الدرِفت ورياضي ريد بُل اللبناني عبدو فغالي ليتولى مهام المدير الرياضي للحدث.

وكان على المشاركين أن يخوضوا كل جولة بمهارة على مسار متطلّب أقيم في سوق المرفأ، وأن يستخدموا كل ما لديهم من خبرات لمحاولة تخطي العوائق المختلفة. وعملت لجنة التحكيم على تقييم أداء كل مشارك بناءً على مجموعة من المعايير المحددة التي توزعت على مجموع 400 نقطة.

وفي ما يتعلق بتسجيل النقاط، تم تخصيص مجمل 120 نقطة لمهارات الدرِفت، بينما خصص حد أقصى من 60 نقطة و50 نقطة على التوالي لتحديَي «فليبر» و«كليب». وتم احتساب 40 نقطة لمظهر السيارة، و20 نقطة لكل من دخان الإطارات، وصوت المحرك، ومرحلة البوابات، وتحدي الحلزون. أما «المربع» الأخير الضيّق حيث كان على السائقين إنجاز دوران كامل بسياراتهم، فقد خصصت له 50 نقطة.

وكان السائقون معرضين لخسارة النقاط في حال ارتطامهم بالعوائق أو قيامهم بالدرِفت في الاتجاه المعاكس أو الدوران بسياراتهم بشكل خاطئ، في حين أن التعرض لثلاث عقوبات من هذا النوع في جولة واحدة كان يؤدي إلى الإقصاء من المنافسة.

