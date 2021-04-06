«شماعة المظلومية.. مرتضى منصور استخدمني.. والفارق بين الزمالك والأهلي».. تصريحات نارية لـ ميدو عبر «كلوب هاوس»

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، تصريحاته نارية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، كشف خلالها عن كواليس عمله في وقت سابق بالاتفاق مع مرتضى منصور الرئيس المعزول للنادي الأبيض.

وكشف ميدو، في تصريحاته له نقلها موقع "يلا كورة" اليوم الثلاثاء، كواليس اتفاقه مع مرتضى منصور في سياسة الضغط على بعض اللاعبين من أجل تمديد التعاقد.

وقال ميدو إنه تم استخدام برنامجه "أوضة اللبس" بالاتفاق مع مرتضي من أجل الضغط علي أشرق بنشرقي لسحب الانذار الذي أرسله للزمالك.

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "خبر أشرف بنشرقي وانذار فسخ التعاقد مع النادي كان بالاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك ومجلس الإدارة استخدم البرنامج أداة إعلامية للنادي".

وتابع: "قولت أن اللاعب يوسف أوباما يضع شروطا لناديه في وقت التجديد وهذا كان بالاتفاق مع مرتضى منصور لعمل ضغوط على اللاعب من أجل التجديد للنادي".

وأوضح ميدو أن أقصى آمال الزمالك حالياً هي أن يصبح مثل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن "الكلام عن نادي القرن والمظلومية يمنح مبرر للاعبي الزمالك للهزيمة وتصبح بعد ذلك شماعة"، مؤكدًا أنه من الضروري النظر إلى الأمام.

وأكمل:" في الأهلي توضع مصلحة النادي فوق المصالح الشخصية، لكن في نادي الزمالك توضع المصالح الشخصية فوق النادي".

وأشار إلى أن فاروق جعفر قاله له "من قال لك اننا نسعى لمصلحة نادي الزمالك؟"، لافتًا أن هؤلاء هم من يعملون داخل النادي.

وأتم ميدو تصريحاته قائلاً: "مجاملة الأهلي كانت أكتر من الزمالك، لكن في وقت وجود مرتضى منصور، بدأ اتحاد الكرة ولجنة الحكامي خافوا من مرتضى عشان "بيديهم فوق دماغهم"، فاصبحت المجاملة متساوية"، بحسب قوله.