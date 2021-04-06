شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ندرس تعيين حكم مصرى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، جديا تعيين حكم مصرى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر لها يوم 18 ابريل الجارى على ستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى بسبب ظروف فيروس كورونا وإجراءات العزل الصحى المتبعة حاليا والحجر الصحى فى معظم دول أوروبا.

وكشف مصدر باللجنة التى تدير الجبلاية أن رئيس اللجنة الثلاثية يفكر لإسناد مباراة القمة لحكم مصرى ويتواصل حاليا مع ناديى الأهلى والزمالك لتعيين حكم مصرى، كما رفض رئيس اللجنة إرسال أى خطابات للأتحادات الأوروبية لإستقدام حكام أجانب انتظارا لموقف القطبين.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مع شركة إنجليزية لتطبيق تقنية الفيديو var فى الدورى المصرى فى الفترة المقبلة، على أن تعمل الشركة لمدة شهر مجانا على سبيل الاختبار قبل اتمام التعاقد معها.

وترفض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا إلغاء الاتفاق مع الشركة الإسبانية الحالية، منعا لتوقف التقنية فى الدورى المصرى خاصة بعد تمسك أندية الدورى الممتاز بتطبيق التقنية فى الدورى ورفضهم إلغائها.

وحالة ظهور الشركة الإنجليزية الجديدة بمستوى جيد فى تطبيق التقنية فى الدورى المصرى وتوفير خاصية خط المرمى وضبط التسلل، سيتم التعاقد معها أما حال ظهورها بنفس مستوى الشركة الإسبانية الحالية ستستمر الشركة الحالية فى العمل.

كما اتفق مسئولو الجبلاية على استخدام تقنية الشركة الجديدة فى 16 مباراة بالدورى الممتاز للحكم على التقنية والمفاضلة بينها وبين الشركة الحالية لعدم وجود عقد حتى الآن مع الجبلاية والشركة الحالية.