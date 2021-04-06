شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يستعيد ذكريات حادثة بلع لسانه ويؤكد: اللاعبين حالياً يفتقدون الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد صديق لاعب الأهلي والزمالك السابق، كواليس حادثة بلع لسانه خلال مشاركته مع الأهلي في إحدى المباريات، وقال صديق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الذكرى الجيدة في حادثة بلع لساني خلال لعبي مع الأهلي، كانت دعوات الجماهير التي تلقيتها في تلك الفترة، وأشكر جماهير الأهلي على ذلك.

أضاف: لعبت في الأهلي فترة قصيرة وحصدت بطولات كثيرة وشاركت في كأس العالم للأندية باليابان، ولعبت مع مجموعة هي الأفضل في مصر في تلك الفترة، ولكنها فترة صغيرة مقارنة بما لعبته مع الزمالك، وأعتز بالفترة التي لعبتها للناديين، وقبل الأهلي والزمالك قضيت فترة طويلة بالمقاولون وكنت قريب من الانضمام للأهلي ولكن بعد ذلك انضميت إلى الزمالك.

واصل: اللاعبين الآن أصبح كل تركيزهم مع السوشيال ميديا، خلال تواجدي بالمقاولون كنت أتمنى اللعب لنادي جماهيري، ولكن الآن اللاعبين يشعرون بسعادة لغياب الجماهير حتى لا تكون عليهم مسئولية أو ضغوطات، المواهب قلت والشخصيات أصبحت ضعيفة، والقادم في المواهب والشخصيات أسوأ.

أكمل: الزمالك يضم مجموعة قوية من اللاعبين ولكنه واجه ظروفاً صعبة مثل حل مجلس الإدارة وهروب كارتيرون في وقت سابق، وأزمات رغبة اللاعبين في الاحتراف، هذا السيناريو يشبه ما حدث في فترة 2005.

وعن عودة كارتيرون لتدريب الزمالك قال صديق: كنت ضد عودة كارتيرون لأنه من العيب أن يعود إليك مدرب بعد هروبه، ولكن كارتيرون ذكي في قربه من اللاعبين ومصاحبته لهم واختيار أسامة نبيه ذكي وحاسم في نفس الوقت، وباتشيكو كان لديه أزمات كبيرة خاصة في حراسة المرمى، وكذلك رباعي خط الظهر كانت هناك حالة لخبطة.

واصل متحدثاً عن إمام عاشور: لديه مزايا كثيرة كان يجب أن ستغلها وأن يكون معه شخص مثل أسامة نبيه يوجهه، لأنه أخذ توجه أخر بعدما يحرز هدفاً يقلد كريستيانو وتركيزه مع السوشيال ميديا.