شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادا لتونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في لقاء تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن الجميع يثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

كما أدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل انطلاق التدريب الجماعي بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ، ويرغب الجهاز الفني للفريق في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.

وخضع اللاعبون لفقرة بدنية خاصة على هامش المران ، وشهدت الفقرة خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يسعى المدير الفني لرفع الحالة البدنية للفريق قبل مواجهة تونجيث السنغالي.