شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادا لتونجيث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في لقاء تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن الجميع يثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.
كما أدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل انطلاق التدريب الجماعي بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ، ويرغب الجهاز الفني للفريق في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.
من ناحية اخرى طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل عن فريق تونجيث السنغالي، لدراسته جيدا استعدادا للمباراة المصيرية المقرر لها يوم السبت المقبل، أمام تونجيث السنغالي فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وطلب المدير الفني للزمالك، من معاونيه إعداد تقرير عن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل السلبي في السنغال للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها الأبيض ومحاولة معالجتها في المباراة المقبلة.
ويسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال يوم السبت المقبل بإقامة مباراتي الزمالك مع تونجيث السنغالي بالقاهرة والترجي ضد مولودية الجزائر في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز على بطل السنغال وخسار المولودية أمام الترجي للتأهل كثاني المجموعة برفقة بطل تونس، حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط والترجي المتصدر بـ 10 نقاط.