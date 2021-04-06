شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تحتفل باليوم العالمي للرياضة بمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة، بمركز شباب الجزيرة.

قال وزير الشباب والرياضة" أن للرياضة القدرة على تغيير مفاهيم العالم، فهي حق أصيل وأداة قوية لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن والاحترام، وضرورة التجمع لمشاركة السُبل الإبداعية لتحسين الصحة العامة والرفاه بالرياضة وبالنشاط البدني حتى في منازلنا".

أعرب صبحي عن سعادته بتخصيص يوم للاحتفال بالرياضة تقديراً للدور الذي تقوم به الرياضة في التقريب بين الشعوب، مقدماً الشكر للرياضيين ورؤساء الاتحادات في هذه المناسبة التي تخص الرياضة والرياضيين في كل دول العالم.

من جانبه أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن للرياضة دور كبير في نشر قيم السلام بين الشعوب والنهوض بالمجتمعات وتعزيز قيم التسامح.

تضمنت الاحتفالية مسيرة تحت شعار "عيش الرياضة – كن رياضيا "، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب، كما تضمنت الإحتفالية إقامة مباراة استعراضية لابطال المشروع القومي للاسكواش ، تحت قيادة امير وجيه ، بالإضافة الي الانشطة الترويحية ومشاهدة اللعبة الجديدة التي ابتكرها الدكتور طه جمال " الرمية المرتدة "، واختتمت الاحتفالية داخل الملعب الخماسي باستعراض لابطال المشروع القومي للتايكوندو ، وكذلك متابعة مباراة كرة القدم الخماسية بين لاعبي اكاديمية " ستارز اوف ايجبت " ، وعرض رياضي لطلبة كليه تربية رياضية بنين بالهرم ، وطالبات كليه التربية الرياضية للبنات في الجزيرة ، ومباراة كرة قدم استعراضية شارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم المصرية القدامي .

وتم تكريم نخبة من الرموز الرياضة وهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعبدالعزيز الشافعي رئيس جهاز الرياضة الاسبق، والاذاعي القدير فهمي عمر، واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الافريقية، والمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الاوليمبية البارالمبية، الاعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية السابق، وذلك في الملعب الزجاجي للاسكواش داخل المركز.