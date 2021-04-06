شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فضاء روسى : حققت حلمى ان ازور مصر والمس الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال ميخائيل كورنيكو عالم الفضاء الروسى أنه سعيد لزيارة مصر وفخور بتواجده فيها خاصة وأنه كان لديه صور لها عندنا كان يقوم برحلات فى الفضاء

وأضاف عالم الفضاء الروسى خلال مؤتمر اطلاق برنامج spaceak لتدريب الشباب على تعلم ونشر أسس علوم التكنولوجيا والفضاء والفلك من خلال الانترنت أنه كان لديه حلم بزيارة مصر وأن يلمس الأهرامات لأنها معجزة فى حد ذاتها وهذا الحلم تحقق الان

واشار كورنيكو أنه يتمنى أن يستمر التعاون بين مصر و روسيا فى كل المجالات عامة و مجال الفضاء خاصة.