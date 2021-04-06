شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فضاء روسى : حققت حلمى ان ازور مصر والمس الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال ميخائيل كورنيكو عالم الفضاء الروسى أنه سعيد لزيارة مصر وفخور بتواجده فيها خاصة وأنه كان لديه صور لها عندنا كان يقوم برحلات فى الفضاء
وأضاف عالم الفضاء الروسى خلال مؤتمر اطلاق برنامج spaceak لتدريب الشباب على تعلم ونشر أسس علوم التكنولوجيا والفضاء والفلك من خلال الانترنت أنه كان لديه حلم بزيارة مصر وأن يلمس الأهرامات لأنها معجزة فى حد ذاتها وهذا الحلم تحقق الان
واشار كورنيكو أنه يتمنى أن يستمر التعاون بين مصر و روسيا فى كل المجالات عامة و مجال الفضاء خاصة.
ويشهد المؤتمر حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و السفير الروسى فى القاهرة وعدد من قيادات الوزارة والسفارة الروسي
وتعقد وزارة الرياضة برنامج لتدريب الشباب على اساسيات علوم تكنولوجيا الفضاء والفلك عن طريق محتوى سلس غبر الانترنت فى إطار خلق جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل واستيعابها