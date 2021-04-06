شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للنادى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم ،الثلاثاء، حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي ، ونعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأحمر، وأعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى؛ حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

فى شأن مختلف، طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تقريراً عن الفرق الثلاثة المُرشحة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي لربع نهائي البطولة في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني المُتصدر بـ13 نقطة.

ويلعب الاهلي مع سيمبا الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات وهي المباراة التى ستكون "تحصيل حاصل" بعدما صعد الفريقين لربع نهائي .

ويرغب موسيماني في الإستعداد الجيد لهذه المواجهة المرتقبة في ربع نهائي نهائي البطولة الافريقية الذى سيلعب فيه الأهلي مع الترجي أو صن داونز و الوداد المغربي.

من ناحية أخرى ، ينوي بيتسو موسيمانى إراحة لاعب الفريق محمد مجدى قفشة فى بعض المباريات القادمة للأهلى، بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها اللاعب.

ويرى موسيمانى أن قفشة شارك كثيراً الفترة الماضية مع الأهلى والمنتخب الوطنى ويعانى من الإجهاد الواضح لذا من الأفضل إراحته.

ويسعى موسيمانى لإراحة قفشة فى بعض المباريات غير القوية أو غير المهمة بالنسبة للفريق، حتى لا يتعرض اللاعب للإصابة نتيجة كثرة المشاركات مع الفريق وهو ما قد يُعرضه لعدم المشاركة فى بعض المباريات المهمة.

ويتطلع المدير الفني للأهلي لاستغلال عودة أكثر من لاعب في نفس مركز قفشة للاستعانة بهم ببدلاً منه، حيث استعاد الأهلي مؤخراُ الثنائى وليد سليمان وناصر ماهر بعد التعافى من الإصابة الأخيرة.