شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطمئن على أيمن حفنى واللاعب يشارك فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع أيمن حفني لاعب الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

واطمأن طبيب الفريق على حالة أيمن حفني بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك أيمن حفني لاعب الفريق ، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.وحصل حفني على الضوء الأخضر من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للمشاركة في المران الجماعي بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.