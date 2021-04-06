شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار عن نجاح موسيماني: منظومة الأهلي تنجح أي مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق، على المستوى الذي يقدمه الفريق الأحمر تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والمقارنات التي تعقدها الجماهير بين مدرب الأهلي الحالي والأسطورة البرتغالي مانويل جوزية مدرب القلعة الحمراء السابق.

وقال مختار في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": مانويل جوزية حقق نتائج كبيرة جداً في فترة تواجده بالأهلي ، ونتمنى أن يأتي مدرب ينافسه ففي هذا الأمر لأنه كان أسطورة في فترته، وكذلك هيديكوتي، وهذا حق مشروع لأي مدرب وتنافس والأهلي بإمكانياته المجتمعة سواء مادية أو غيرها يمكنها أن تصنع أي شخص، سواء مدرب أو لاعب.

أضاف: عندما يحقق مدرب بطولتين في وقت قليل خاصة بطولة أفريقيا التي كانت تتمناها الجماهير، فهذا يكون له رد فعل إيجابي جداً من المشجعين، وموسيماني حقق بطولتي الكأس ودوري الأبطال في وقت قياسي.

واصل: الزمالك لديه نجوم كبيرة جداً، ونتمنى له العودة في أقرب فرصة، والزمالك أيضاً قادر على إنجاح أي حد، وقادر على العودة أفضل مما كان.

أكمل: الجوهري والبدري حصلوا على شرف تدريب الأهلي وحققوا نجاحات وهذا يرجع لتوفيق المدرب وتوفيق الإدارة، ولكن أحياناً تكون هناك ظروف تجعل الإدارة ترمي كل حملها على المدرب الأجنبي.

وينوي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى إراحة لاعب الفريق محمد مجدى قفشة فى بعض المباريات القادمة للأهلى، بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها اللاعب.

ويرى موسيمانى أن أفشة شارك كثيراً الفترة الماضية مع الأهلى والمنتخب الوطنى ويعانى من الإجهاد الواضح لذا من الأفضل إراحته.

ويسعى موسيمانى لإراحة أفشة فى بعض المباريات غير القوية أو غير المهمة بالنسبة للفريق، حتى لا يتعرض اللاعب للإصابة نتيجة كثرة المشاركات مع الفريق وهو ما قد يُعرضه لعدم المشاركة فى بعض المباريات المهمة.

ويتطلع المدير الفني للأهلي لاستغلال عودة أكثر من لاعب في نفس مركز قفشة للاستعانة بهم ببدلاً منه، حيث استعاد الأهلي مؤخراُ الثنائى وليد سليمان وناصر ماهر بعد التعافى من الإصابة الأخيرة.