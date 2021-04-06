شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: نثق فى إيهاب جلال و"مفيش تفويت" بين المصري والدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي، على الثقة الكاملة لمجلس إدارة الدراويش في إيهاب جلال المدير الفني للفريق، رغم الهزيمة التي تلقاها من سيراميكا في أول ظهور رسمي بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": كل الثقة في الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال نعلم قدراته جيداً، وكلنا أمل على الخروج بالفريق من هذا الموقف، إيهاب جلال جاء في وقت صعب جداً والجماهير تعي ذلك

أضاف: لدينا فريق كامل من الإصابات قبل مباراة المصري المرتقبة، لم نفز ولا مباراة على ملعب الإسماعيلية منذ بداية الموسم، وهناك تعاطف بين جماهير المصري والاسماعيلي ولكن في الملعب لا يوجد أي تعاطف، ومباراة الغد ستكون من أشرس المباريات التي سيخوضها الاسماعيلي لأن المصري لديه دوافع كبيرة جداً للفوز.

واصل: الاسماعيلي قادر على الفوز ولكن فقط الأخطاء الفردية وقلة الروح هي التي تسببت في تراجع النتائج بالفترة الماضية.

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 11 مباراة ، خسر 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

وحذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى فى تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذى سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.