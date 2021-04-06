شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: فرصة الزمالك معقدة فى دوري الأبطال والأهلي مرشح لحصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق العشري، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن مسابقة الدوري العام أصبحت مثيرة جداً في الموسم الجاري، وقال في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": لا شك أن ظروف التوقفات أثرت على الدوري والفرق، وإن كانت هذه الفترات تعتبر فرصة للفرق لإعادة الحسابات، ولكن الدوري مضغوط وطويل وانتهاءه سيكون في زمن كبير، والدوري ملئ بالمفاجآت.

أضاف: الاتحاد السكندري تحسنت نتائجه كثيراً في الفترة الأخيرة بسبب الاستقرار الإداري والفني، وهذا ما كنت أحلم به للاتحاد نظراً لقيمته وشعبيته، والتنافسية على قمة الدوري ستكون كبيرة جداً بين الأهلي والزمالك، نظراً لرصيدهما القوي من اللاعبين، الزمالك كان يمر بظروف سيئة ولكن مباراة المولودية أعادت الفريق للطريق الصحيح.

واصل: بيراميدز من الفرق التي استقرت نتائجها في الفترة الأخيرة، رغم الخسارة من الرجاء المغربي، والرجاء اسم كبير وخبرات.

وعن تراجع مستوى الأهلي أمام المريخ قال العشري: الأجواء التي لعب فيها الأهلي من ضمن الأمور السلبية التي تعرض لها الفريق في السودان، وفرق أفريقيا تستغل هذا ضد الفرق المصرية، ودرجة الحرارة أثرت جداً على اللاعبين، خاصة بسبب عدم وجود وقت كافي بسبب ضغط المباريات ولكن الشئ المهم هو أن تحقق هدفك حتى مع انخفاض المستوى، لأن الفريق يمر دائماً بمرحلة صعود وهبوط بالمستوى.

أضاف: الزمالك موقفه في الصعود لربع النهائي معقد لأنه متوقف على لقاء الترجي والمولودية، أما الأهلي فدائماً من الفرق المرشحة للبطولة سواء كان أول المجموعة أو ثاني، والأربع فرق المرشحة لنصف النهائي ستكون أصعب ويجب أن يخطط الأهلي لهذا الدور، وسواء صن داونز أو الترجي والوداد غهم من العيار الثقيل ومباراة الأهلي مع أي منهم ستحددها شخصية البطل.

واصل: النتائج التي حققها موسيماني مع الأهلي جيدة جداً وإن كان الأداء متذبذب ويجب أن نمنح التجربة بعض الوقت لتقييمها لأنها تجربة جديدة على الأهلي، ويمكن تحديد نجاحها في نهاية الموسم.

واختتم: مستغرب من أزمة إمام عاشور هو أحد العناصر الواعدة، وكان يتم توظيفه مع مدرب الزمالك السابق باتشيكو، وكنت أوظفه في حرس الحدود، وتوقعت له النجاح مع الزمالك وفاجئني بمستواه المميز مع الأبيض، وفوجئت باعتراضه وهذا ليس من طباعه ولكن يجب أن نمنحه الفرصة هو مازال صغير في السن.