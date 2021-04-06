شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة الشباب والرياضة باليوم العالى للتوعية بمرض التوحد بمشاركة أكثر من 2000 طفل من أطفال ذوى الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007.

وتضمن الاحتفال الذى نفذته الإدارة المركزية للتنمية الرياضة "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" عددا من الأنشطة عبارة عن ألعاب لتنمية المهارات الأساسية وألعاب قوى وكرة يد وألعاب ترويحية وكاراتيه، فى كل المحافظات، ففى قطاع محافظة الاسماعيلية الذى يضم محافظات "الشرقية، القليوبية، بور سعيد، السويس" شارك منه 700 مشارك، وقطاع محافظة الإسكندرية يضم محافظات "القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، مطروح" شارك منه 800 مشارك، و قطاع محافظة المنيا ضم محافظات "بنى سويف، اسيوط، سوهاج" وشارك منه 600 مشارك.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد مراكز لتدريب أطفال التوحد فى 15 محافظة بعدد 2 وحدة تدريبية فى الأسبوع طوال العام بمشاركة 100 طفل من كل محافظة، حيث يتم العمل على دمج الأشخاص المصابين بإضراب طيف التوحد فى المجتمع بشكل صحيح.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت فى 2 أبريل عام 2007 على وصف هذا اليوم باليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد القرار "139/62" لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة فى تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتمت إقامة أول احتفال فى 2008.