شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يرغب فى التعاقد مع عمرو مرعى .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب أحمد سامى المدير الفني لسموحة في التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم طلائع الجيش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق بلاعب سوبر بعد رحيل حسام حسن هداف الفريق لأهلى طرابلس الليبى .

ويؤمن أحمد سامى بالقدرات الفنية لعمرو مرعى في قيادة هجوم الموج الأزرق في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب وسعى المدير الفني نحو التعاقد مع مهاجم سريع يستطيع ترجمة الفرص أمام مرمى المنافسين .

ورغم عدم مشاركة عمرو مرعى بشكل أساسى مع طلائع الجيش خلال الموسم الحالي نظرا لإعتماد المدير الفني الحالي للطلائع عبد الحميد بسيونى على الثنائى عمرو جمال وناصر منسى ، إلا أن أحمد سامى يرحب بالتعاقد مع اللاعب لثقته فى إعادته للتألق من جديد مثلما فعل مع مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر.

وضع أحمد سامى المدير الفني لسموحه 3 مهاجمين تحت الميكروسكوب لمراقبتهم حتى نهاية الموسم الجارى للدخول مع أنديتهم في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع اثنين منهم على الأقل بعد رحيل حسام حسن للدورى الليبى .