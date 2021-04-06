شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يغلق صفحة الدورى ويبحث عن " ودية" لتجهيز اللاعبين لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، صفحة الدورى بعد الفوز الكبير على المقاولون العرب أمس والدخول للمربع الذهبى من خلال احتلال المركز الثانى مؤقتا برصيد 28 نقطة، وعلّق العميد على الفوز قائلا :" الحمد لله والدورى صعب والقادم أصعب وسنقاتل لاستمرار الإنتصارات لإسعاد الجماهير".

ومنح حسام حسن اللاعبين 48 ساعة راحة عقب المجهود الكبير فى المباراة، ويعود الفريق للتدريبات فى الخامسة عصر الخميس المقبل.

وطلب حسام حسن من شقيقه ابراهيم حسن مدير الكرة البحث عن مباراة ودية يوم السبت المقبل لتجهيز اللاعبين لمباراة كأس مصر أمام وادى دجلة والمقرر لها 15 ابريل الجارى على ملعب الجيش الثالث بالسويس.

على صعيد متصل، أجرى محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى اتصالا بحسام حسن لتقديم التهئنه للجهاز الفنى واللاعبين على الاصرار والروح العالية وطالبهم بالمنافسة للحصول على كأس مصر وتحقيق حلم الجماهير بتحقيق بطولة.