شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. لاعب الأهلى يروى دور جوزيه النفسى فى الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رضا الويشى لاعب الأهلى السابق أن الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى نجح بامتياز مع الفريق لأنه كان يهتم بأدق التفاصيل.

وأكد الويشى أن مانويل جوزيه لم يكن يترك شيئاً للصدفة خلال تولّيه تدريب الأهلى، موضحاً أن المدرب البرتغالى كان يقوم بدور الطبيب النفسى مع اللاعبين.

وتابع الويشى، فى تصريحات سابقة، نجاح جوزيه الرائع مع الأهلي لم يأت من فراغ.. فقد كان يولى اهتماماً كبيراً بجميع التفاصيل بل كان بمثابة طبيب نفسي للاعبين.

وقال : مانويل جوزيه مدرب عبقرى وصعب ييجى واحد زيه تانى فى مصر، كوّن مجموعة من أفضل اللاعبين فى تاريخ مصر، كل واحد فيهم كان يشيل فرقة، لكنه عرف يسيطر عليهم ويطلع كل اللى عندهم من إمكانيات ونجح أنه يحصد العديد من البطولات سواء محلية أو قارية.

وتابع : اتعلمت من جوزيه كتير، والتدريب واللعب معاه كانت نقلة نوعية فى مشوارى بملاعب كرة القدم، جوزيه قدر أنه يسيب بصمته فى كل لاعب كان بيتدرب معاه.

وواصل: جوزيه كان بيهزر ويضحك مع الكل والهزار هزار ووقت الجد جد، فمن يلعب يحبه ومن لا يلعب أيضا يعشقه، والحب هو السبب فى البطولات التى تحققت فى عهده.