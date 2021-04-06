شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد السيد سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، عن تجديد عقد السيد سالم لاعب الفريق السكندري بعد جلسة مع اللاعب في حضور حسام حسن مدرب الفريق، وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": السيد سالم تم عقد جلسة معه وجددنا تعاقده قبل مباراة المقاولون العرب وسيتم الإعلان عن ذلك خلال ساعات، وهو لاعب مميز ونتمنى أن نراه في المنتخب الوطني.

وعن صعود الاتحاد لوصافة الدوري قال مصيلحي: أنا واقعي وهدفنا التواجد في المربع الذهبي، ونعلم أن الأهلي له مباريات مؤجلة، والجهاز الفني للفريق يعمل على قدم وساق، والمنافسة على بطولة الدوري تحتاج إلى مواصفات وإمكانيات خاصة، بالتأكيد حلمي رؤية الاتحاد يتوج بالدوري والكأس، ولكن الأهلي والزمالك في مكانة كبيرة وحتة تانية.

أضاف: لدينا لاعبين مميزين ولكن بالمقارنة بالإمكانيات بين الاتحاد وأندية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا وكيف يصرفون على الفريق، يظهر الفرق واضحاً.

واصل: أحد وكلاء اللاعبين تحدثوا معنا بخصوص محمود رزق ولكن لم نتفاوض مع الزمالك بشكل رسمي، وهو لاعب مميز ونتمنى له التوفيق.

أكمل: الأهلي لم يطلب عودة عمار حمدي ولو بشكل ودي والأهلي يحترم تعاقداته، وهذه الإشاعة قيلت في شهر ديسمبر والأهلي لم يطلب اللاعب في يناير.

واختتم: الأحد الماضي عقدت جلسة مع إبراهيم وحسام حسن بشأن المستبعدين، وعاد صبري رحيل ومحمود رزق ونتمنى عودة خالد قمر والبقية في الفترة المقبلة، رزاق سيسية متأثر نفسياً بحادث والدته وهو لاعب محترم والموسم القادم هو أخر موسم له في الزمالك ولا أعلم هل سيقرر الزمالك استعادته أم لا، ومحمود وخالد الغندور ومانجة نسعى لتجديد تعاقدهم ليبقوا مع الفريق.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.