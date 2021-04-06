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إصابة فاران بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي الإسباني، إصابة لاعبه رافاييل فاران بفيروس المستجد، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد ليستضيف ليفربول مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي ، على أن تقام مباراة الإياب يوم 14 من شهر أبريل الجاري على ملعب آنفيلد.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: "تبين إيجابية عينة رافاييل فاران بفيروس كورونا بعد الاختبارات التي خضع لها صباح اليوم".

ويعاني ريال مدريد من الإصابات التي ضربت فريقه مؤخرًا، حيث سيفتقد في مباراته اليوم ضد ليفربول خدمات كلا من سيرخيو راموس، داني كارفخال، وإيدين هازارد بسبب الإصابة بجانب فاران.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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