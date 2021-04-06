الأهلي ينعي مستشاره القانوني حلمي عبد الرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وعلى مستوى فريق الكرة، تعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في لقاء اقيم الست الماضي في السودان.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الأهلي حسم تأهله لربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى خلف سيمبا المتصدر، دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.