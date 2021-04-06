الاتحاد: الزمالك لم يحسم مصير سيسيه.. ونهدف للتواجد في المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، أن الموسم القادم لرزاق سيسيه هو الأخير في عقده مع نادي الزمالك.

ويلعب سيسيه معارا من الزمالك لنادي الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أن الزمالك لم يحدد موقف سيسيه من العودة له الموسم المقبل، متمنيا استمراره مع الفريق السكندري.

وعن المنافسة على لقب الدوري، قال مصيلحي: "الموسم صعب على كل أندية الدوري، أنا واقعي، نهدف للتواجد في المربع الذهبي

وأكمل: "تعادلنا أمام المحلة وخسرنا من إنبي وأسوان في الإسكندرية.. لو حققنا نتائج إيجابية في تلك المباريات لكنا في صدارة الدوري".

ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني بجدول الدوري، بعد الفوز على حساب المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف: "المنافسة على الدوري تحتاج اشتراطات وإمكانيات خاصة، كنا دائما نقول إن من يحصد المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك كأنه فاز بالدوري،

هناك مقومات مادية تؤثر في المنافسة على الدوري، أعلى لاعب في الاتحاد يحصل على 3 ملايين جنيه، أما زميله في الأهلي والزمالك يحصل على 15 إلى 20 مليون جنيه

واختتم: "تم تجديد عقد السيد سالم قبل مباراة المقاولون العرب وسيتم الإعلان عن التفاصيل رسميا عبر الموقع الرسمي قريبا، ونتمنى أن ينضم للمنتخب لأدائه المتميز هذا الموسم، وأغلبية اللاعبين عقودهم مستمرة لموسمين على الأقل".