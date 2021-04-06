طارق العشري يوجه نصيحة لإمام عاشور: راجع نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال طارق العشري، المدير الفني الأسبق لحرس الحدود، إن إمام عاشور لاعب الزمالك يعد من العناصر الواعدة، مضيفًا أنه لاعب مثل" الفاكهة" للمدربين.

وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم الأحد الماضي، إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى بعد خروج عن النص في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

الزمالك أصدر بياناً رسميًا بفرض عقوبة على اللاعب بالإيقاف والتدريب مع فريق الشباب وفقًا لقرار من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وأضاف العشري - المدرب السابق لإمام - من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إمام عاشور من العناصر الواعدة،عندما انتقل للزمالك كنت أتمنى أن يكون من العناصر الأساسية."

وأكمل: "إمام قدم مردود جيد في وسط الملعب وظهر فيه بشكل جيد وكان الأمر مفاجآة بالنسبة لي، إمام يجيد اللعب في أربعة مراكز في الجناح الأيمن والأيسر ووسط الملعب الذي قدمه مع الزمالك كما أنه قادر على المشاركة في مركز اللاعب رقم 9، اللاعب مثل الفاكهة بالنسبة للمدربين حيث أنه يساعد في أي خطة بسبب مرونته في اللعب في عدة مراكز."

ودافع العشري عن اللاعب قائلا: "يجب أن نمنح إمام عاشور العذر خاصة وأنه صغير السن، مثل هذه المواقف سوف تمنحه دروس في المستقبل القريب، اللاعب متعجل اللعب والمشاركة والتألق."

وأكمل: "لكن إمام عاشور لا يدرك أنه يلعب في فريق كبير ويضم نجوم كبيرة، أنصحه بأنه لا يجب أن يخسر مدربه، أتمنى أن يقوم بلم الأمور سريعًا، إمام لاعب في المنتخب الأولمبي ويجب أن يتحلى بالصبر من أجل المشاركة مع المنتخب."

واختتم: "أتمنى أن يتحلى بالصبر والإلتزام، أتمنى أن يراجع نفسه سريعًا."