تقارير: غياب جنابري عن تدريبات بايرن قبل مواجهة باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير ألمانية اليوم الثلاثاء، إن سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ تغيب عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن مع باريس مساء غد الأربعاء على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وبحسب ماذكرته صحيفة "fussballtransfers" الألمانية، فإن البالغ من العمر 25 عاما تغيب عن تدريبات بايرن ميونخ الأخيرة قبل مواجهة باريس.

وأضافت أن هانسي فليك مدرب البافاري قد يجد نفسه مضطرا للاستغناء عن خدمات ثاني لاعبيه المميزين، بعدما تأكد غياب البولندي روبرت ليفاندوفيكسي مهاجم الفريق بسبب الإصابة.

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أنه إذا تعذر مشاركة جنابري في مباراة الغد ضد باريس فقد يشارك تشوبو-موتينج في المباراة بدلا منه.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراتي ربع النهائي بين بايرن وباريس سيواجه المتأهل إلى نصف النهائي من مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.