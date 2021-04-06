الإسماعيلي: لدينا فريق ثانٍ من المصابين.. ولا يوجد تعاطف في كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، إن إدارة النادي تعلم جيدًا قدرات إيهاب جلال، مشيرًا إلى أن الإدارة منحته كل الصلاحيات منذ توليه المسؤولية.

وقال وحيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" إيهاب جلال جاء في وقت صعب والجمهور يُقدر هذا الأمر وأيضا الإدارة".

وأضاف:"سيراميكا كان الدوافع لديه اقوى من لاعبي الإسماعيلي وحقق الفوز وهذا ما حذر منه إيهاب جلال قبل المباراة".

وتابع:" إيهاب جلال قال للاعبي الإسماعيلي من سيقاتل وينفذ التعليمات سيكون له دور مع الفريق وعلى النقيض أي لاعب لن يبذل أقصى جهد لخدمة الفريق سيخرج من حساباته".

وأكمل:" لدينا فريق ثاني من المصابين وهناك 9 إصابات مختلفة بين صفوف الفريق، ولو فريق كبير بيغيب عنه لاعب تتأثر نتائجه".

وعن مواجهة الفريق أمام المصري أشار إلى أن التعاطف يكون بين مدينتين فقط ويختلفوا بعد ذلك في الملعب ولا يوجد تعاطف في كرة القدم.

وأتم تصريحاته:" مواجهة المصري والإسماعيلي ستكون قوية وشرسة واللى هيفرق هو دوافع اللاعبين".