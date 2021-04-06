مولودية الجزائر يقترب من التعاقد مع مدرب الترجي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب المدرب الفرنسي جوزي أنيجو من تولي منصب المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، بعدما أعلن عبد القادر عمراني عن استقالته في وقت سابق بعد الخسارة من الزمالك.

وخسر فريق مولودية الجزائر على أرضه مساء السبت الماضي، أمام الزملك بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح، موقع "فووت 365" الفرنسي، أن أنيجو هو المُدرب الجديد لفريق مولودية الجزائر، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة نادي مولودية الجزائر مع مدرب مارسيليا السابق.

وأشار إلى أن مولودية الجزائر اتفق مع المدرب السابق لأولمبيك مارسيليا ليكون خليفة عبد القادر عمراني المُستقيل من منصبه.

وأكد أن تعاقد مولودية الجزائر مع المدرب الفرنسي جوزي أنيجو سيمتد لموسم ونصف، بعدما ظل لفترة بدون عمل عقب انتهاء تجربته مع فريق نوتينجهام فورست الإنجليزي.

ووفقاً لما أعلنت عنه الصحافة الجزائرية، فإن المدرب السابق لأولمبيك مرسيليا سيلتقي مسؤولي مولودية الجزائر من أجل اتمام الإتفاق ومباشرة العمل إستعداداً لمواجهة الفريق أمام الترجي التونسي.

ويحتاج فريق مولودية الجزائر للفوز على الترجي أو التعادل من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دون انتظار نتيجة لقاء الزمالك وتوينجيت السنغالي.

ويملك أنيجو تجربة سابقة مع الترجي التونسي في عام 2015 لم تستمر طويلا، حيث استقال من منصبه بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي وخروجه من الكونفدرالية الإفريقية.

وفي حال اتمام مولودية الجزائر مع مدرب مارسيليا السابق،سيواجه الفرنسي أنيجو فريقه السابق "الترجي" في مهمة صعبة، برغبة الحصول على نقطة كأقل تقدير لضمان التأهل.