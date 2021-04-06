مصدر يكشف لمصراوي موقف كهربا من المشاركة أمام سيمبا التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن موقف محمود كهربا، لاعب الأهلي من المشاركة أمام سيمبا التنزاني لم يحسمه مدرب الفريق بيتسو موسيماني حتى الآن.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحالة البدنية لكهربا هي التي ستحدد موقفه من العودة إلى قائمة الفريق في مباراة سيمبا التنزاني".

وشارك اللاعب حتي الآن في مران وحيد مع زملائه منذ انتهاء فترة إيقافه وهو ما أثر بالتأكيد علي مستواه ولياقته البدنية.

وأوضح، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لم يستقر على عودة كهربا للمشاركة مع الفريق حتي الآن، لافتًا أن الأمر سيتم حسمه وفقا لحالته البدنية في المران الجماعي الذي يخوضه الفريق اليوم وغدا وبعد غدا الخميس.

وأشار إلى أن موسيماني يدرس الاعتماد علي البدلاء مثل وليد سليمان ووالتر بواليا مع إراحة بعض الأساسيين، كون المباراة أصبحت تحصيل حاصل بعد تأهل الفريقين إلى دور الثمانية.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الأهلي حسم تأهله لربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى خلف سيمبا المتصدر، دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.