سيراميكا يوضح موقفه من ضم أحمد ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد معتز البطاوي المشرف العام علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن أي مفاوضات حالية مع النادي الأهلي لضم أحمد ياسر ريان لن تجدي ثمارها، مضيفًا أن التوقيت الحالي غير مناسب وقد يتم ذلك في نهاية الموسم.

وانضم أحمد ياسر ريان إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة "راديو 9090"، قال البطاوي: "لم نناقش الأهلي لضم أحمد ياسر ريان، بالتأكيد سيكون إضافة قوية لنا في حالة انضمامه بشكل نهائي".

وأضاف: "انضمامه للمنتخب كان من خلال تواجده معنا، لقد قدم أداء جيدا ومميزا مع الفريق منذ انضمامه".

وتابع: "حاليا نركز على مباريات الدوري، اللاعب نفسه يركز على إثبات جدارته وإمكانياته، أيضًا الاهلي منشغل بمبارياته الأفريقية، أي حديث الآن عن أي مفاوضات لن تجدي ثمارها".

وواصل: "لو كان هناك مجال في نهاية الموسم لبحث انضمامه سنرحب بذلك بكل تأكيد".

وعن اهتمام الأهلي بضم شادي حسين، قال: "لم يحدث أي حديث رسمي، ما يثار مجرد كلام سوشيال ميديا".