شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل ترجح كفة بايرن ميونيخ للفوز على باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة من المؤكد أنها ستكون أبرز ما في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، سيعود بايرن ميونيخ الألماني حامل الكأس مرة أخرى مع وصيف النسخة السابقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقام مباراة الذهاب على أرضية ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم الأربعاء المُقبل، بينما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 12 من شهر أبريل على أرضية ملعب بارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسيفتقد النادي البافاري لخدمات مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيغيب عن الفريق لمدة 4 أسابيع، وهو ما يضع بايرن في ورطة، للتغلب على الفريق الفرنسي، الذي سيدخل هذه الموقعة بدافع الثأر من خسارته في نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال.

خضع باريس سان جيرمان لتغييرات ملحوظة تحت قيادة المدير الفني المعين حديثًا، ماوريسيو بوتشيتينو. اعتمادًا على مدى توفر اللاعبين، قام الأرجنتيني بتجربة تشكيلات مختلفة حتى الآن. لقد اصطف الباريسيون في 4-4-2 و4-2-3-1 و4-3-3 تحت قيادته، لكن يبدو أن المحور المزدوج هو خياره المفضل. على غرار عصر المدرب السابق توماس توخيل، فإنهم مُبدعون في استخدام الكرة، ويقومون بالضغط العالي بدون الكرة بشكل مُكثف للغاية.

كان لاعبا خط الوسط ماركو فيراتي ولياندروباريديس حاسمًا في تشكيلته، حيث لعب الأول دورًا أكثر تقدمًا والأخير يمارس مهنته كصانع ألعاب في منطقة العمق. يبدو أن كلتا الحركتين قد جلبتا أفضل ما في أداء الثنائي.

لسوء حظ بوتشيتينو، سيغيب اللاعبان عن مباراة الذهاب. يمكننا أن نتوقع أن ينشر باريس سان جيرمان فريقًا في المقدمة يتكون من مويس كين أمام كيليان مبابي ونيمار جونيور وأنخيل دي ماريا.

إذن، ما هي النقاط التي يمكن أن يستهدفها بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان؟ لنلقي نظرة:

4- ديفيز سلاح غير السري:

من كان يتخيل، قبل عامين، أن ألفونسو ديفيز سيُوصف بأنه أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة الفريق البافاري، لقد كان تقدم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ببساطة غير عادي، بسرعة البرق مثل سباقات السرعة التي أكسبته لقب " تربو" بين زملائه في الفريق.

لاعبًا استثنائيًا يملك حاليًا الرقم القياسي لسرعة الدوري الألماني (22.7 ميل في الساعة)، ويعود نجاح الدولي الكندي إلى أكثر من مجرد سرعته المذهلة. لديه أيضًا تقنية ورؤية وقدرة عرضية وتوقع دائم التحسن، مما يساعده على إحداث فرق كبير لفريق هانز فليك في كلا طرفي الملعب.

وتحدث زميله جيروم بواتينج من أيام عن قدرة ديفيز قائلًا: "يا له من رائع، ليس هناك في كثير من الأحيان مثل هذا الشاب الموهوب الذي ينفجر بهذه الطريقة ويجد مركزه. أنا سعيد من أجله لأنه شخص محبوب حقًا بعيد عن الملعب. لا يزال بإمكانك توقع المزيد منه. سيتحسن كثيرًا بالطبع خلال السنوات القادمة".

من المرجح أن يصطف ديفيز في مواجهة أنخيل دي ماريا، الذي يمكن القول إنه أفضل لاعب في باريس سان جيرمان هذا الموسم، لكن الأرجنتيني قد يرى صعوبات في ظل مواجهة الكندي حوله. من المعروف أيضًا أن كيليان مبابي يستهدف الجناح الأيمن وهو بالتأكيد ليس بطيئًا، لكن الفائز بكأس العالم 2018 قد لا يتخيل أن يدخل في مشوار مع لاعب بايرن ميونيخ صاحب التيربو رقم 19.

3- بايرن ميونخ مُتكامل يعمل ككتلة واحدة:

يعمل بايرن حاليًا ككتلة واحدة ، الدفاع في أعالي الملعب، والضغط بقوة لا تصدق ثم الانتقال بسرعة، ومعاقبة الخصوم بكل قوة، بفضل إيقاعهم العالي واللعب الهجومي بلمسة واحدة. بشكل حاسم، لا يتوقف رجال المدرب فليك عن العمل مع بعضهم البعض. كفريق واحد.

كانت الشراكة الدفاعية المركزية بين نيكلاس سولي وديفيد ألابا ناجحة للغاية، على الرغم من أنه يمكن استبدال الأول باللاعب الخبرة جيروم بواتينج. بعد كل شيء، فإن خط الوسط ثنائي المحور من جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا يعمل بسلاسة كبيرة بالفعل. يتباهى البافاريون أيضًا بأنه ربما يكون أعظم حارس مرمى في كل العصور مانويل نوير. كقائد ومُلهم، كان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في حالة ممتازة هذا الموسم ولا يزال بلا منازع رقم 1 للنادي والمنتخب الألماني.

2- تاريخ القلعة البافارية:

يتمتع بايرن بتاريخ وخبرة أكبر من باريس سان جيرمان. وصل النادي الأكثر تتويجًا في ألمانيا بالفعل إلى نهائي كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا في ما لا يقل عن 10 مناسبات، وعاد إلى الديار مع "الكأس" ستة مرات: في 1974 و 1975 و 1976 و 2001 و 2013 وآخرها في لشبونة على حساب أثرياء باريس العام الماضي.

من ناحية أخرى، يسعى باريس سان جيرمان للوصول إلى أبعد نقطة في هذه النسخة، بعدما خاض أول نهائي لهم في دوري أبطال أوروبا العام الماضي. حقق النادي الفرنسي نجاحًا أوروبيًا متواضعًا، حيث رفع كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1996 وكأس إنترتوتو في عام 2001.

قبل سبع سنوات، واصل فريق يوب هاينكس صاحب الثلاثية في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الألماني، وعاد فليك العام الماضي وكرر نفس الانجاز.

1- هانز فليك:

مثل ديفيز، كان فليك غير معروف نسبيًا قبل عام ونصف تقريبًا، ولكنه صعد إلى الصدارة العالمية منذ دخوله إلى بايرن ميونيخ في نوفمبر العام قبل الماضي. لكن المدرب البالغ من العمر 55 عامًا شارك بالفعل في إدارة كرة القدم منذ أكثر من 25 عامًا، واستطاع تحقيق كل شيء مع النادي البافاري في الموسم المُنصرم وكانت أخر هذه الألقاب بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام الجاري.

قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، الحائز على جائزة الكرة الذهبية مرتين، والذي يعرف الجودة عندما يراها: "لقد قمنا باختيار فليك في نوفمبر قبل الماضي ونضع ثقتنا فيه". "لقد أعاد قيمًا مهمة للفريق والنادي. نحن لا نفوز فقط بل نلعب كرة قدم جذابة للغاية. بعد مدربين رائعين مثل لويس فان خال، يوب هاينكس وبيب جوارديولا، نحن نتجه إلى حقبة أخرى ناجحة".

إشادة كبيرة بالفعل، ولكن ليس أقل مما يستحقه فليك بعد إعادة بايرن ميونيخ إلى مجدهم السابق - على الساحة القارية بأي حال من الأحوال. بدأ لاعب خط الوسط السابق بايرن ميونيخ التدريب في بطولات الدوري الأدنى قبل أن يقضي فترة قصيرة تحت قيادة جيوفاني تراباتوني في ريد بول سالزبورج. ثم جاءت تجربته الكبرى في عام 2006، حيث تم تعيينه مساعدًا لمدرب ألمانيا تحت قيادة يواكيم لوف.

سويًا، أعاد الرجلان المنتخب الألماني إلى قمة كرة القدم العالمية في كأس العالم 2014- وكان هناك أكثر من تلميح لفوز ألمانيا الشهير 7-1 على البرازيل المضيفة في فوز بايرن 8-2 على برشلونة.