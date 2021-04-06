شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لموقعة ريال مدريد وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب الفريدو دى ستيفانو، معقل ريال مدريد، لمتابعة النهائى المبكر بين، ريال مدريد وليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب على ملعب «أنفيلد» في إنجلترا، وتحمل المباراة زكريات كثير للفريقين، حيث حقق ريال مدريد اللقب على حساب ليفربول، عام 2018، والتى شهدت الاصابة القوية لنجم المنتخب الوطنى محمد صلاح، والتى هددت الفرعون المصرى بعدم لعب كأس العالم في روسيا في ذلك الوقت.

ومن المتوقع ان يخوض ريال مدريد وليفربول المباراة بتشكيل متوقع سيكون كالتالى:-

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي- ناتشو- فاران- فاسكيز.

الوسط: كاسيميرو- مودريتش- كروس.

الهجوم: فينيسيوس- بنزيما- أسينسيو.

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد- كاباك- فيليبس- روبرتسون.

الوسط: تياجو- فينالدوم- فابينيو.

الهجوم: صلاح- جوتا- ماني.