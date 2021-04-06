شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتفوق على المقاولون العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الاتحاد السكندري إلى وصافة الدوري بعد فوزه المثير على ضيفه المقاولون العرب، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 4-2 الاثنين بملعب الإسكندرية ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

سجل رباعية الاتحاد مصطفى إبراهيم (23)، الأوغندي إيمانويل أوكوي (35) والجامايكي روماريو ويليامس (37)، والبديل عبد السميع إبراهيم (90+5).

وسجل هدفي المقاولون العرب، الكولومبي لويس هينستروزا (3)، ويوسف الجوهري (79).

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن الأهلي الذي تراجع للمركز الثالث وله 6 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.