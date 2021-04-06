شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: اتهام الترجى بالتفويت قبل مباراة المولودية غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أيمن يونس نجم الزمالك السابق، اتهام فريق الترجى التونسى بإمكانية "التفويت الكروى" أمام مولودية الجزائر فى مباراة الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ستحسم نتيجته تأهل الزمالك، حيث يحتاج الأبيض إلى تحقيق الترجى فوزا على المولودية، إلى جانب فوز الزمالك على تونجيث في القاهرة.

وقال يونس عبر برنامجه "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا يجوز توجيه الاتهامات المسبقة للاعبى الترجى وأن يقول البعض إن الفريق به 5 جزائريين وسيفوت المباراة هذا كلام غير مقبول، ماذا سيكون شكلنا حال وصول هذا الكلام إليهم، يجب أن يفكر الزمالك فى نفسه أولاً وأن يفوز على تونجيث.

وواصل: صعود الأهلى إلى ربع النهائى يجب أن يخضع للحسابات وأن يعيد موسيمانى حساباته.

واختتم: منتخب مصر أيضاً قدم لنا 3 عروض فى آخر مباراتين أحدهم قوى ومميز، لكن انسجام المنتخب أصبح يؤثر بشكل واضح ودرجة التركيز غير متكاملة والاعداد النفسي للمباراة أهم من المباراة.

وطلب كارتيرون من جهازه المعاون الحديث مع الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بنادى الزمالك مؤخرا بضرورة اتخاذ الونش مثل أعلى لهم وتقليده فى كل كبيرة وصغيرة يقوم بها داخل وخارج الملعب، معتبرا أن الونش من أفضل اللاعبين فنيا والتزاما فى فريق الزمالك فى الوقت الحالى.

يذكر أن محمود الونش تم اختياره فى التشكيل المثالى للجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد أدائه المميز فى مباراة المولودية الجزائرى والتى أقيمت السبت الماضى وانتهت بفوز الزمالك 2/0.