شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلاح بعد التأهل لطوكيو: إنجاز لم يحدث منذ 1912 وأوفينا بوعدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن سعادته بالإنجاز الذى حققه المنتخب الوطنى للسلاح فى بطولة العالم ليتأهل رسمياً إلى أولمبياد طوكيو، وقال رئيس اتحاد السلاح فى تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" مع أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم: السلاح أول لعبة أولمبية مثلت مصر في الأولمبياد في 1912، ومنذ ذلك التاريخ لم تحصل مصر أو أفريقيا على ميدالية فى الفرق، وحلاوة الأمر هذه المرة أننا حصدنا ميدالية على صعيد الفرق، الجهاز الفني بالكامل والطبي مصري واللاعبين مقيمين داخل مصر ولذلك هو انجاز مصري خالص.

أضاف: الدولة قدمت لنا كل الخدمات وكذلك الرعاة، وعندما قدمنا خطتنا وصولاً إلى أولمبياد 2028، وعدنا بأننا سنحصد على ميدالية في الفرق في 2021، ونفذنا وعدنا بالفعل.

واختتم: نتمنى أن منظومة اتحاد السلاح تكمل هذا الحلم ونتمنى أن نحصد ميدالية في طوكيو وفي الأولمبياد التي تليها نحصد ميداليات أكثر.

ونجح منتخب سلاح السيف فى التأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2021، فى ظل الفوز على إسبانيا 35/45 واحتلال المركز الثالث عشر فى تصنيف فى بطولة العالم المقامة فى المجر.

مثّل منتخب السيف كل من اللاعبين زياد السيسى ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر، فيما تأهلت على صعيد السيدات وفقا للتصنيف العالمى من أفريقيا ندى حافظ.

وعلى صعيد منافسات الفردى، خسر زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، من بطل روسيا بنتيجة 15/12 فى ثمن نهائى بطولة كأس العالم للسيف المقامة فى المجر.

وكان زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، قد تأهل لدور الـ16 بالفوز على بطل أولمبياد لندن وبطل العالم الكورى جو بونج بنتيجة 15/12 فى دور الـ32.

ونجح اللاعب زياد السيسى فى التأهل إلى دور الـ32 بالفوز لاعب إيطاليا فى دور الـ64 بنتيجة 15 / 11 قبل أن يستطيع التأهل إلى دور الـ16.