شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع شركة الـvar الجديدة على العمل مجانا لمدة شهر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مع شركة إنجليزية لتطبيق تقنية الفيديو var فى الدورى المصرى فى الفترة المقبلة، على أن تعمل الشركة لمدة شهر مجانا على سبيل الاختبار قبل إتمام التعاقد معها.

وترفض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا إلغاء الاتفاق مع الشركة الإسبانية الحالية، منعا لتوقف التقنية فى الدورى المصرى خاصة بعد تمسك أندية الدورى الممتاز بتطبيق التقنية فى الدورى ورفضهم إلغائها.

وحالة ظهور الشركة الإنجليزية الجديدة بمستوى جيد فى تطبيق التقنية فى الدورى المصرى وتوفير خاصية خط المرمى وضبط التسلل، سيتم التعاقد معها أما حال ظهورها بنفس مستوى الشركة الإسبانية الحالية ستستمر الشركة الحالية فى العمل.

كما اتفق مسئولو الجبلاية على استخدام تقنية الشركة الجديدة فى 16 مباراة بالدورى الممتاز للحكم على التقنية والمفاضلة بينها وبين الشركة الحالية لعدم وجود عقد حتى الآن مع الجبلاية والشركة الحالية.