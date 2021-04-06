شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة لا يعرف الفوز على سموحة قبل المواجهة العاشرة بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره سموحة فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها "الفلاحين" بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة، فيما تعادل سموحة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ترتيب غزل المحلة وسموحة فى جدول الدوري

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة

فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

تاريخ مواجهات غزل المحلة وسموحة

وتعد مواجهة اليوم بين غزل المحلة وسموحة اللقاء العاشر بين الفريقين، حيث التقى من قبل فى 9 مباريات فاز سموحة فى 5 لقاءات وانتهت 4 مواجهات بالتعادل ولا يعرف غزل المحلة طريق الفوز على الفريق السكندرى ، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، سجل للفلاحين اسلام فؤاد وسجل لسموحة عبد الكبير الوادى فى اللقاء الذى أقيم فى 14 ديسمبر2020 بالجولة الاولى للدوري.

خالد عيد يبحث عن مواصلة قطار الانتصارات وسامى يطالب باحترام الخصم

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات في الدوري للتقدم في سباق مراكز المسابقة ومواصلة الأداء المتميز بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة

في المقابل طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة باحترام الخصم الذى يسير بصورة طيبة هذا الموسم مشدداً على صعوبة المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضع الفريق السكندرى بجدول المسابقة في ظل تقارب النقاط مع منافس اليوم.