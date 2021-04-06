شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: كهربا ظهر في حفل عيد ميلاد قبل الانضمام لمران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، إن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، أثار أزمة جديدة في الفريق خلال الساعات الماضية.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: كهربا ظهر في عيد ميلاد أحد أصدقائه مساء السبت الماضي.

وزاد: «المُثير أن كهربا شارك في اليوم التالي لحفل عيد الميلاد بمران الأهلي للمرة الأولى، بعد انتهاء إيقافه لمدة شهر».

وتابع: «كهربا أثار أزمة بعدما تواجد في حفل عيد الميلاد حتى وقت متأخر من مساء السبت، حيث خالف التعليمات الوقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا».

ووجه عبدالغني رسالة إلى كهربا: «أعرفك على المستوى الشخصي.. ويجب أن تختار وقت الحفلات».

وختم: «لن تأخذ كل شيء في وقت واحد، أنت لاعب كرة وعليك التزامات يجب تنفيذها».