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مجدي عبدالغني: كهربا ظهر في حفل عيد ميلاد قبل الانضمام لمران الأهلي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، إن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، أثار أزمة جديدة في الفريق خلال الساعات الماضية.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: كهربا ظهر في عيد ميلاد أحد أصدقائه مساء السبت الماضي.

وزاد: «المُثير أن كهربا شارك في اليوم التالي لحفل عيد الميلاد بمران الأهلي للمرة الأولى، بعد انتهاء إيقافه لمدة شهر».

وتابع: «كهربا أثار أزمة بعدما تواجد في حفل عيد الميلاد حتى وقت متأخر من مساء السبت، حيث خالف التعليمات الوقائية ضد الإصابة بفيروس ».

ووجه عبدالغني رسالة إلى كهربا: «أعرفك على المستوى الشخصي.. ويجب أن تختار وقت الحفلات».

وختم: «لن تأخذ كل شيء في وقت واحد، أنت لاعب كرة وعليك التزامات يجب تنفيذها».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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