الدوري الأميركي للمحترفين: دونيتش يُنهي سلسلة انتصارات جاز وخوف على هاردن

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لوس انجليس : قاد النجم السلوفيني لوكا دونيتش فريقه دالاس مافريكس للفوز على يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية 111 103 بتسجيله 31 نقطة، معوضاً غياب زميله اللاتفي كريستابس بورزينغيس للإصابة وليضع حداً لسلسلة من تسع انتصارات متتالية لضيفه، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين.

وتألق دونيتش (22 عاما) هجوميا أمام جاز الساعي لفوزه العاشر تواليا، فسجل 6 رميات ثلاثية من نقاطه الـ 31، وأضاف إلى سجله 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وحقق مافريكس فوزه الخامس تواليا، وحافظ على مركزه السابع في المنطقة الغربية مع 28 فوزاً مقابل 21 خسارة.

ودخل مافريكس اللقاء على ملعبه "أميركان إرلاينز سنتر"، مدركاً أهمية غياب لاعبه اللاتفي بورزينغيس بسبب إلتواء في المعصم الأيمن قبل ساعات من موعد اللقاء المنتظر، حيث توجب على زملائه بذل المزيد من الجهد، فبرز دوريان فيني سميث مع 23 نقطة، منها 5 رميات من خارج القوس، وجايلن برونسون من على مقاعد البدلاء مع 20 نقطة.

وأضاف الثنائي جوش ريتشاردسون 17 وتيم هاردواي جونيور 16 نقطة.

سيطر دالاس على المباراة منذ البداية، فتقدم 27 25 مع نهاية الربع الاول، ليعود ويسجل 37 نقطة مقابل 27 لمنافسه في الربع الثالث.

وأكد مدرب مافريكس ريك كارليل أن فريقه كان مصمما على الفوز بعد الخسارة المؤلمة التي تلقاها أمام يوتا 101 120 في كانون الثاني/يناير 2021.

وقال "الفارق هو أننا فرضنا اسلوبنا البدني أكثر من السابق"، مضيفا "كان ذلك قبل سنوات ضوئية. كنا نعرف أنه يتوجب علينا أن نلعب بحضور أكبر الليلة".

وأثنى كارليل على أداء فيني سميث الذي استعاد مستواه بعدما غاب عن 9 مباريات هذا الموسم أثر اصابته بفيروس كورونا.

وتحدث مدرب مافريكس عن أهمية اللاعب العائد إلى الملاعب بقوله "هو جزء مهم لفريقنا. احتجنا إلى اسلوبه الدفاعي، والتقاطه للكرات المرتدة وتسجيله للنقاط. قام بكل شيء هذه الليلة".

واعتمد يوتا، صاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم (38 فوزاً مقابل 12 هزيمة)، على جهود صانع ألعابه دونافان ميتشل، فسجل 16 نقطة ومرر 4 كرات حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخسارة.

وكان أبرز المسجلين في صفوف الخاسر مايك كونلي مع 28 نقطة، فيما أضاف الثنائي الكرواتي بويان بوغدانوفيتش وجوردان كلاركسون من على مقاعد البدلاء 16 نقطة لكل منهما.

وفي مباراة ثانية، سجل كايري إرفينغ 40 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة لفريقه بروكلين نتس في مباراة الفوز على نيويورك نيكس 114 112.

وتبادل الفريقان التقدم 15 مرة في المباراة، قبل أن ينجح بروكلين في سد فجوة من 14 نقطة في الربع الثاني في طريقه للفوز.

غير أن اصابة النجم جيمس هاردن نغصت فرحة الفوز لنتس الذي شاهد لاعبه يخرج باكراً من أرض الملعب، وتحديداً بعد أربع دقائق من صافرة البداية بعدما مرر 3 كرات حاسمة والتقط كرة مرتدة من دون أن يسجل، بسبب آلام شعر بها في أوتار الركبة اليمنى.

وانضم هاردن إلى لائحة طويلة من الغائبين على غرار بلايك غريفين وكيفن دورانت وتايلر جونسون ولاندري شاميت.

وفي مباريات أخرى، خسر هيوستن روكتس أمام فينيكس صنز 130 133، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام ديترويت بيستونز 108 132، وسان انتونيو سبيرز أمام كليفلاند كافالييرز 101 125.