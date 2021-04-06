شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الدورى المصرى فى شهر رمضان بعد الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباريات مسابقة الدورى العام المصرى فى شهر رمضان المعظم ليلا بعد الإفطار، وتحديدا فى تمام التاسعة والنصف مساء وفقا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، وكما هو معتاد خلال السنوات الماضية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى وقت سابق، مواعيد مباريات الدورى العام حتى الأسبوع الـ21 من عمر المسابقة وتضمن إقامة جميع المباريات فى شهر رمضان المعظم ليلا وتحديدا فى التاسعة والنصف مساء، وتقام مباريات الدورى وفقا للجدول بحد أقصى 4 مباريات فى اليوم الواحد بسبب تطبيق تقنية الفيديو فى المسابقة وتمسك الأندية بتطبيق الفار فى جميع المباريات من منطلق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويشهد شهر رمضان العديد من المباريات المهمة فى مسابقة الدورى المصرى، وأبرزها مباراتىّ القمة بين الأهلى والزمالك فى ذهاب وإياب الدورى يومىّ 18 أبريل و10 مايو، والأهلى مع الاتحاد السكندرى يوم 6 مايو المقبل باستاد الإسكندرية والزمالك مع سموحة فى نفس اليوم بالقاهرة، والأهلى مع المصرى البورسعيدى يوم 27 ابريل باستاد برج العرب ، والاهلى مع سموحة يوم 21 ابريل باستاد السلام.

وكشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه سيتم تحمل تكاليف استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي يوم 18 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرارا مسبقا من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

ويخاطب مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، السبت المقبل، عدة دول أوروبية من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي المقرر لها 18 أبريل الجارى والمؤجلة من الجولة الـ4 للدوري ، وقرر مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الدول التى تطبق تقنية الـvar فى الدوريات الخاصة بها من أجل تعيين حكام لمباريات الزمالك والأهلي، خاصة أن مباريات الدوري هذا الموسم تقام باستخدام تقنية حكم الفيديو.

ويواجه اتحاد الكرة أزمة في استقدام حكام أجانب بسبب إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول الأوربية الكبيرة بسبب إجراءات كورونا ، وبالتالي سيخاطب اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة العديد من الدول الأوروبية و الأسيوية لتعيين حكام أجانب تحسبا لرفض العديد من الدول الأوروبية إرسال حكامها بسبب كورونا وإجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة فى منافسات الدورى المصرى، ستقام فى موعدها المحدد يوم الأحد 18 أبريل الجارى باستاد القاهرة.