شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن استضافة صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لمنافسات الدورة المجمعة الأولى من نهائيات دورى سيدات اليد للموسم الحالى أيام 9 و10 و11 أبريل الجارى.

ويشهد اليوم الأول مواجهات الزمالك مع الأهلى، والشمس مع سبورتنج، بينما يشهد اليوم الثانى مواجهاتين بين كل من الأهلى مع الشمس وسبورتنج مع الزمالك، فيما تشهد الجولة الأخيرة فى هذه الدورة المجمعة لقائين بين الزمالك مع الشمس وسبورتنج مع الأهلى.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواعيد وصالات آخر 4 جولات فى المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 - 2021 لتقام أيام 8 و9 و15 و16 أبريل الجارى.

وتشهد جولة يوم الخميس الموافق 8 أبريل مواجهات بين كل من: الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس، فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 9 أبريل بلقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلى و الأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.