شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التزام المشاركين فى بطولة العالم للسلاح بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح، التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 11 أبريل الجارى التزام المشاركين فى البطولة من لاعبين وأجهزة فنية وحكام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

كما تشهد البطولة عدم تسليم المسئوليين الميداليات للاعبين، حيث يتسلمها اللاعبون ويرتدونها بأنفسهم للمحافظة على التباعد الاجتماعى بتنظيم تذكرتى للبطولة، بتصميم ممرات مبهرة للاعبين يسيطر عليها أجواء فرعونية، خاصة أن لوجو البطولة يحمل الطابع الفرعونى لإبراز الحضارة الفرعونية.

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح مسبقا عن تلقيه إشادات واسعة من دولاند أنتونى نائب رئيس الاتحاد الدولى بخصوص تجهيز صالات المنافسات والتدريب باستاد القاهرة التى ساهمت فى تنظيمها شركة تذكرتى بمجهود كبير.

كما أكد الحسينى، فى تصريح لليوم السابع، على إشادة نائب رئيس الإتحاد الدولى بفنادق الإقامة والإجراءات الاحترازية المتبعة فى البطولة لحماية اللاعبين.

وساهمت شركة تذكرتى فى تنظيم البطولة وسط تصميم ممرات مبهرة للاعبين يسيطر عليها أجواء فرعونية خاصة أن لوجو البطولة يحمل الطابع الفرعونى لإبراز الحضارة الفرعونية.

ويشارك فى البطولة 79 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، ويشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم فى ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

وتم إسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح إلى شركتى تذكرتى وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى بعد النجاحات التى حققتها الشركتين من قبل فى بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.