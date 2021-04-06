شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بالونش ويطالب الناشئين بتقليده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، بالمستوى المتميز الذى يقدمه محمود حمدى الونش مدافع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه من أفضل المدافعين فى القارة الأفريقية حاليا.

وقال كارتيرون لجهازه المعاون إن محمود حمدى الونش يتطور سريعا ونجح فى الارتفاع بمستواه عن الفترة التى تولى فيها كارتيرون قيادة الزمالك قبل رحيله إلى التعاون السعودى.

وطلب كارتيرون من جهازه المعاون الحديث مع الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بنادي الزمالك مؤخرا بضرورة اتخاذ الونش مثل أعلي لهم وتقليده في كل كبيرة وصغيرة يقوم بها داخل وخارج الملعب، معتبرا ان الونش من أفضل اللاعبين فنيا والتزاما في فريق الزمالك في الوقت الحالي.

يذكر أن محمود الونش تم اختياره فى التشكيل المثالى للجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد أداءه المميز في مباراة المولودية الجزائري والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز الزمالك 2/0.

من ناحية أخرى حرص عدد من لاعبى فريق الزمالك، على التواصل مع زميلهم السابق، حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الترجي التونسي الحالي، للحديث معه عن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة بدورى الأبطال يوم السبت المقبل بإقامة مباراتى الزمالك مع تونجيث السنغالى بالقاهرة والترجي ضد مولودية الجزائر في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز على بطل السنغال وخسار المولودية أمام الترجي للتأهل كثاني المجموعة برفقة بطل تونس، حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط والترجي المتصدر بـ 10 نقاط.

وتواصل بعض لاعبي الزمالك مع حمدي النقاز للحديث عن مباريات الجولة الأخيرة، وأكد اللاعب التونسي أنه سيقاتل برفقة زملائه في مباراة مولودية الجزائر لتحقيق الفوز رغم ضمان الصعود والحاجة للتعادل فقط لضمان صدارة المجموعة لكن تعاهد كافة اللاعبين للقتال وتحقيق الفوز والتأهل عن جدارة.